Hotéis InterContinental com campanha especial em estadias de luxo

A pensar nas escapadinhas em família e na vontade de viajar, o grupo IHG lançou uma nova campanha para estadias em Suite em todos hotéis da marca em Portugal: InterContinental Porto-Palácio das Cardosas, InterContinental Lisbon e InterContinental Cascais-Estoril.

Os hóspedes que reservarem uma das luxuosas suites, para um mínimo de duas noites, até 9 de julho (para estadias até 17 de dezembro) receberão um crédito de 45€, por noite, para usufruírem nos restaurantes e bares do respetivo hotel. Para além disso, desfrutarão ainda de pequeno-almoço incluído, check-in antecipado, check-out tardio (mediante disponibilidade) e maior flexibilidade na reserva, com oferta de cancelamento completo até três dias antes da estadia e sem necessidade de pagamento antecipado. Os membros IHG Rewards têm ainda acesso a tarifas exclusivas e podem ganhar pontos por cada estadia.

Quer seja no Porto, em Lisboa ou Cascais, os hotéis de marca InterContinental Hotels & Resorts proporcionam uma estadia de sonho, onde o luxo e a sofisticação se aliam ao conforto e ao bem-estar. A Suite Junior do InterContinental Porto –Palácio das Cardosas é uma janela aberta para o centro histórico da cidade. Com uma vista magnífica para a Avenida dos Aliados e uma decoração deslumbrante, cada detalhe foi pensado, ao pormenor, para uma viagem de descoberta e prazer na cidade do Porto.

A Suite Executiva do InterContinental Lisbon, com o seu majestoso terraço, torna-se uma janela aberta para a cidade de Lisboa. Recém renovada e com uma decoração sóbria e requintada, esta Suite oferece áreas espaçosas e todas as comodidades pensadas, ao pormenor, para uma estadia perfeita.

No InterContinental Cascais-Estoril, as Suites refletem a luz e a magia do Oceano Atlântico, proporcionando uma incrível experiência sensorial que convida ao relaxamento. Com uma decoração minimalista e sofisticada e um terraço com vista para o mar, é a estadia ideal para explorar Cascais.

A campanha “The Suite Life Escape” está disponível até 9 de julho, para estadias até 17 de dezembro e as reservas podem ser efetuadas através dos contactos dos respetivos hotéis.