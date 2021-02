Hotéis Heritage Lisboa recebem prémio Loved by Guests 2021

As cinco unidades dos Hotéis Heritage Lisboa receberam o prémio Loved by Guests 2021 na categoria Boutique Hotels dos Hoteis.com. Este prémio é atribuído pelo site de viagens e baseia-se na quantidade de avaliações e pontuação elevada dos clientes que estiveram hospedados nos hotéis.

O site de viagens Hoteis.com foi fundado em 1991 nos Estados Unidos e oferece aos viajantes uma das mais amplas seleções de alojamento da internet, incluindo hotéis independentes e grandes redes hoteleiras. Conta com mais de 325.000 hotéis em cerca de 19.000 destinos em todo o mundo.

É mais um reconhecimento internacional da excelência do serviço dos Hoteis Heritage Lisboa que é oferecido nestas unidades.

Os Hoteis Heritage Lisboa reúnem refúgios de charme localizados no centro histórico de Lisboa, em antigas casas ou edifícios históricos, todos eles com interesse patrimonial. Propriedade de famílias portuguesas com tradições hoteleiras, que se uniram para criar ambientes intimistas, onde tudo é pensado para vincar a ligação ao património e cultura da cidade, mas com todo o conforto e segurança actuais. Aqui tradição e modernidade harmonizam-se e a pequena dimensão das cinco unidades permite-lhes oferecer um serviço muito próximo do cliente.

Cada um dos Hoteis Heritage tem características que o individualizam, uma personalidade e uma história próprias no contexto da cidade de Lisboa, que procura valorizar e divulgar. São cinco os refúgios de charme dos Hoteis Heritage Lisboa: As Janelas Verdes, Heritage Avenida Liberdade Hotel, Hotel Britania, Hotel Lisboa Plaza e Solar Do Castelo.

