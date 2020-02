Hospital envia carta de pêsames a mãe cujo filho não morreu

Uma mãe recebeu “sentidos pêsames” e foi convidada pelo Centro Hospitalar Universitário do Algarve a rezar pelo filho por ter falecido na pediatria. Mas o menino, de dois anos, está vivo.

“É surreal que digam a uma mãe que o filho está morto. Erros destes são grosseiros e não podem acontecer”, disse Sandra Portela, ao Jornal de Notícias.

A indignação é ainda maior por esta ter sido, no espaço de uma semana, a segunda situação insólita, protagonizada pela CHUA, a envolver mãe e filho. Na semana passada, numa ida às urgências de pediatria, Sandra Portela foi informada que o menino constava nos registos do hospital como tendo morrido no dia 22 de janeiro. Como a criança foi assistida, julgou que a situação tinha sido ultrapassada, mas esta sexta-feira recebeu uma carta do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) que a deixou “incrédula”.