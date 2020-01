Horticultura portuguesa na feira de Essen

As quatro empresas portuguesas que participam na edição de 2020 da IPM Essen, na Alemanha, contaram com a visita do secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Nuno Russo.

Esta é a quarta presença consecutiva de empresas nacionais organizada pela Portugal Fresh – Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal neste certame internacional dedicado ao sector das flores e plantas e que, este ano, teve lugar de 28 a 31 de janeiro.

Nuno Russo visitou os stands das empresas Viveiros Monterosa, Viplant, Colossus Plants e Bayflor, todas oriundas do sul de Portugal, e depois participou num jantar empresarial com a representação nacional na feira. Na ocasião, foi salientado que as exportações têm acompanhado o crescimento do sector: segundo o Ministério da Agricultura, «a taxa de crescimento médio anual das exportações de dois dígitos, 10%, é muito positiva e corrobora o reconhecimento internacional dos produtos e dos produtores portugueses».

O secretário de Estado realçou que «a produção de plantas e flores é um sector importante e que tem crescido em termos de valor de produção» e que «as vossas empresas são bons exemplos da criação de riqueza e de postos de trabalho». Em 2018, indicou, o sector «atingiu os 600 milhões de euros, correspondente a 7,6% da produção agrícola», valores que «surgem numa dinâmica muito positiva, com uma taxa de crescimento médio anual de 6,3% do valor da produção». «Num mercado que é cada vez mais global, são muitas as oportunidades, mas também são muitos os desafios. E a verdade é que Portugal tem condições edafoclimáticas favoráveis que permitem exercer a actividade de forma competitiva, seja ao ar livre ou em estufa, com a alta rentabilidade já demonstrada», defendeu Nuno Russo, acrescentando que é preciso «continuar a levar a marca Portugal além-fronteiras, por todos aqueles que apostam na nossa agricultura e dão mais voz aos nossos produtos, tão únicos e donos de uma qualidade que se destaca e os distingue».

A concluir, o Secretário de Estado afirmou ainda que «queremos agarrar essas oportunidades e, assim, superar os desafios. Procuraremos estar presentes, estar próximos. Aliás, digo aqui, perante todos vós: têm, no Ministério da Agricultura, um parceiro, sempre disponível para ouvir, debater e cooperar».

A feira IPM de Essen é um dos maiores eventos europeus no domínio da horticultura.