Horta faz queixa na FIFA para ir para o Benfica

Ricardo Horta vai avançar com uma queixa na FIFA contra o Málaga e os fundos que detêm percentagens do seu passe, de forma a agilizar a saída para o Benfica.

De acordo com o jornal “O Jogo”, o internacional português pretende, com esta ação, pressionar as partes que têm condicionado a sua transferência para a Luz, uma vez que Benfica e Sporting de Braga já atingiram uma plataforma de acordo para selarem o negócio.

O passe de Ricardo Horta é partilhado por diversas entidades, não sendo claro qual a percentagem que cabe a cada uma delas.

