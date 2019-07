Horóscopo: Peixes

Período ideal para entregar

a sua existência à jurisdição

dos ventos que contraiu na meninice.

Inaugure as alamedas das palavras

que há muito se vêm escondendo no silêncio.

Troque o seu espelho por uma janela ampla,

de preferência com vista para os limoeiros hospedados nos quintais do tempo.

Cumprimente os pássaros,

gabe-lhes o trinar, e acate os conselhos

dos seus poetas dilectos.

Deixe que todos os comboios

para a melancolia partam sem si.

Evite perturbar a vigília das pedras

que vendam a escuridão, porão

onde repousam peçonhentos astros.

Semente é uma palavra frutuosa. – Plante-a.

Enjeite o palanfrório de Vénus,

prefira antes os monólogos da Lua.

De sábado em diante,

boicote de vez todos os horóscopos, todos.

dm