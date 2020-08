Horários do filme “Faz-me Companhia” no Luxemburgo

A partir de agora o melhor cinema português marcará presença regular nas salas luxemburguesas. Uma iniciativa do BOM DIA, intitulada Cineclube Português do Luxemburgo e lançada em colaboração com o grupo Kinepolis, vai apresentar, pelo menos uma vez por mês, nos cinemas Utopia e Kinepolis (Kirchberg e Belval), longas e curtas metragens e documentários portugueses.

As projeções regulares de cinema português iniciam-se com a projeção do filme de Gonçalo Almeida, “Faz-me Companhia” (veja trailer abaixo), com as atrizes Cleia Almeida e Filipa Areosa nos principais papéis.

Trata-se de um filme fantástico que acaba de estrear nas salas portuguesas e que será apresentado, a partir de dia 12 de agosto, no cinema Utopia, no Luxemburgo-Limpertsberg.

E pode levar consigo amigos que não falem português porque todas as projeções são legendadas.

Estas são as sessões de “Faz-me Companhia” no cinema Utopia:

Dia 12 de agosto: 19:30

Dia 13 de agosto: 16:00 e 19:30

Dia 14 de agosto: 19:30

Dia 15 de agosto: 16:00 e 19:30

Dia 16 de agosto: 14:00 e 19:30

Dia 17 de agosto: 16:30 e 19:30

Dia 18 de agosto: 19:30

O projeto Cineclube Português do Luxemburgo tem o apoio da Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério de Negócios Estrangeiros de Portugal.

#cineclubeportuguesdoluxemburgo #portugalpositivo