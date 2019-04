Hóquei: Portugal conquistou a Taça das Nações pela 19ª vez

Portugal conquistou este domingo, pela 19.ª vez na história, a Taça das Nações (também conhecido como Torneio de Montreux), ao bater na final a congénere da Argentina por 5-3. Com esta vitória, a Seleção Nacional reforça o estatuto de equipa mais ganhadora nesta prova, agora com mais três conquistas do que a Espanha.

Num encontro que marcava a reedição da final de 2017, na qual a equipa portuguesa perdera ante os sul-americanos, a grande figura acabou por ser João Rodrigues, com os dois golos que permitiram a Portugal chegar ao triunfo e à vantagem final de 5-3.

Para lá do jogador do Barcelona, marcaram ainda Henrique Magalhães, Rafa Costa e Gonçalo Alves. Pelos argentinos os três golos foram apontados pelo benfiquista Lucas Ordoñez.