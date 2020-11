Homenagem a profissionais de saúde portugueses corre mundo

Um graffiti de homenagem aos profissionais de saúde portugueses que combatem na linha da frente o novo coronavírus está a correr o mundo.

MrDheo, o autor, pintou num mural em Gaia “Sofia”, uma enfermeira que representa toda a classe profissional que diariamente enfrenta riscos de infeção e turnos exaustivos para cuidar dos doentes afetados pela pandemia no Hospital de São João, no Porto.

A imagem de MrDheo foi divulgada na passada terça-feira, no seu Instagram, e, em apenas um dia, já conta com milhares de interações e partilhas que chegam aos quatro cantos do mundo.