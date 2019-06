Homenagem a Camões em Paris

Por ocasião do 10 de junho – Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas – retomando a tradição, o embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira, irá depositar uma coroa de flores em memória do poeta Luís Vaz de Camões que terá morrido neste dia no ano de 1580.

A cerimónia terá lugar junto ao busto do poeta que fica no final das escadas da Avenue de Camões, Paris no 16º “arrondissement”, na segunda-feira dia 10 de junho, às 10h30, e contará com presença de várias entidades.