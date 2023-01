O condutor do veículo que abalroou o carro da cantora Claudisabel, causando-lhe a morte, terá acusado álcool no sangue. O teste de balão realizado no local do acidente indicou uma taxa crime de alcoolemia; ou seja, superior a 1,2g/l.

Segundo apurou o JN, o condutor realizou uma contra-prova sanguínea no hospital, mas os resultados ainda deverão demorar algumas semanas até serem comunicados.

