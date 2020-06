Homem morto a tiro em Tondela vivia na Alemanha

Um homem matou um primo a tiro de caçadeira na última noite, em Lajeosa do Dão, concelho de Tondela, tal como o BOM DIA noticiou. A vítima mortal era emigrante na Alemanha e estava a recuperar de um acidente. O homem tinha partido uma perna e estava a recuperar na sua casa em Lajeosa.

A vítima, de 40 anos, foi abatida na madrugada desta quinta-feira com uma caçadeira pelo primo com quem – disseram testemunhas à SIC – tinha aparentemente boas relações.

O alegado homicida contactou logo depois os bombeiros. As autoridades acabariam por detê-lo mais tarde, a vaguear num campo agrícola perto do local do crime.

Segundo o Jornal de Notícias, o suspeito terá ingerido bebidas alcoólicas, enquanto via o jogo Porto – Marítimo, tendo-se deslocado depois a casa do primo, que vivia a poucos metros, matando-o com uma caçadeira.

No local, estiveram quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Tondela, INEM e GNR.