Homem morre no Funchal ao cair de uma ponte

Um homem morreu sábado no Funchal ao cair de uma ponte para o leito de uma ribeira, na freguesia de Santo António, nas zonas altas do concelho, informou fonte dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

A corporação disse à agência Lusa que o alerta foi dado pouco depois das 14:00, tendo também acorrido ao local viaturas dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e da PSP.

O homem, cuja idade não foi possível apurar, seria, segundo indicação dos bombeiros, um sem-abrigo.

São desconhecidas as causas da queda.

O resgate do corpo decorreu em condições relativamente adversas, devido à chuva que caía na altura.