Holanda: José Luís Carneiro promove apoios para associações da diáspora

Na visita à Holanda, José Luís Carneiro estabeleceu vários contactos com a comunidade portuguesa.

Numa deslocação ao Grupo Desportivo da Casa dos Portugueses em Haia, foram abordadas várias medidas direcionadas aos portugueses no estrangeiro.

José Luís Carneiro falou também dos termos em que o Ministério dos Negócios Estrangeiros aceita candidaturas do movimento associativo para efeito de financiamento das suas atividades, sugerindo que comecem a preparar as candidaturas que se iniciam no dia 1 de Outubro e duram até 31 de Dezembro.