Holanda é o destino de cada vez mais portugueses

O número de entradas de portugueses na Holanda aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2018 registou-se mesmo um novo máximo de entradas de portugueses em território holandês durante este século.

Os dados são avançados por Inês Vidigal no artigo “Emigração para a Holanda atinge novo máximo em 2018” disponibilizado pelo Observatório da Emigração. Baseando-se nos números do Centraal Bureau voor de Statistiek Inês Vidigal adianta que entraram 2,400 portugueses na Holanda em 2018, um aumento de 12,8%. Este número traduz-se numa percentagem de um vírgula um porcento das 210,917 entradas de estrangeiros na Holanda.

No quadro acima podemos observar a evolução da emigração portuguesa para a Holanda no século XXI. O valor mínimo registado em 2005 contrasta com o acentuado aumento que se seguiu até 2008. Já a ligeira descida observada entre 2013 e 2015 deu lugar a um crescimento consistente que continua a acentuar-se.