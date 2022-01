Holanda começa a reabrir

A Holanda – o primeiro país europeu a entrar em confinamento porque a variante altamente contagiosa Omicron do coronavírus se espalhou pela Europa – reabrirá parcialmente este sábado.

“Estamos numa nova fase da pandemia. A variante Omicron causou um aumento sem precedentes nas infeções”, disse o novo ministro da Saúde, Ernst Kuipers, em entrevista na sexta-feira, acrescentando que, apesar do aumento dos casos, “estamos tomando medidas ao cuidadosamente reabrir o país de algumas maneiras.”

Os Países Baixos relaxam hoje algumas de suas medidas com todas as lojas não essenciais e profissões de contacto, como cabeleireiros, autorizados a abrir até as 17 horas, depois de estarem totalmente fechados desde 19 de dezembro.

Restaurantes e bares, no entanto, terão que permanecer fechados.