Hoje vi a Ana no castelo!

“Amo como ama o amor. Não conheço nenhuma outra razão para amar senão amar.”

Fernando Pessoa

Viana do Castelo é uma vila pitoresca no Norte de Portugal, cheia de história, boa comida e praias maravilhosas.

O povoado de Viana foi oficialmente constituído no ano de 1258. A carta de foral foi escrita pelo Rei D. Afonso III, mas, segundo achados arqueológicos a ocupação de Viana remonta o período mesolítico. No ano de 1848 a vila tornou-se um importante ancoradouro comercial, de onde era possível exportar bacalhau, sal, fruta, vinhos e utensílios domésticos.

É maravilhoso perder-se nas ruas históricas e absorver o romantismo característico que a vila conseguiu preservar ao longo dos séculos.

Conta a lenda que um mercador subia o Lethes (rio Lima) da foz até Ponte de Lima. Apaixonou-se por uma jovem da terra chamada Ana, de figura helénica e que todas as pessoas a conheciam. O rapaz estava cego de amor, e passava os seus dias a contemplar a jovem.

Todos os dias perguntava às gentes da terra “Viram a Ana?”, e respondiam-lhe “Sim, vi a Ana”. Certos dias ele suspirava feliz e afirmava “Hoje vi a Ana, via a Ana!”, tantas vezes repetia a expressão <Viaana>, que provavelmente deu o nome a Viana.

D. Afonso III de Portugal, ao conceder a carta de foral proclamou, “Quero fazer uma povoação nova no lugar que se chama Átrio, em a foz do rio Lima, à qual povoação (…) imponho o nome de Viana”. Desde dessa época nunca deixou de se chamar Viana, só no ano de 1848, D. Maria II ao elevar a vila a cidade acrescentou a Viana o Castelo.

Por ser uma vila piscatória, a sua gastronomia tem como base o mar. Em Viana do Castelo podemos degustar a santola recheada, o arroz de polvo malandrinho, pescada à vianense, bacalhau à Zé do Pipo com queijo, entre outros.

Hoje, partilho a receita de santola recheada.

Ingredientes:

1 santola

sal

salsa

1 copo de vinho branco

pimenta em grão

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha

2 dl de natas ou de leite

1 colher de café de molho inglês

1 colher de café de mostarda forte

1 colher de sopa de pão ralado

1 colher de sopa de queijo ralado

Preparo:

Coza a santola num caldo feito com água, sal, salsa, o vinho branco e pimenta em grão. Escorra-a e deixe arrefecer.

Retire a carne da carapaça com ajuda de dois garfos ou (coloque a santola com as patas viradas para cima e, forçando com os dedos, retire a «casca» que cobre a carne, com uma faca retire toda a carne e toda a parte escura (fígado) incluindo cartilagens, peles e uma bolsa que se encontra entre os olhos, retire as cartilagens, as peles e a bolsa).

À parte, derreta a manteiga e polvilhe com a farinha. Deixe cozer sem ganhar cor e regue com as natas ou o leite. Deixe ferver durante alguns minutos, mexendo sempre.

Fora do lume, adicione a carne da santola, o molho inglês, a mostarda, sal e pimenta.

Encha a carapaça da santola com o preparado.

Contorne com puré de batata passado pela seringa. Polvilhe com o pão e o queijo ralado misturados e espalhe por cima umas lascas de manteiga.

Dévora Cortinhal