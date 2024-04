Histórico jogador do Braga morre aos 88 anos

O antigo futebolista português José Maria Azevedo, o jogador com mais jogos ao serviço do Sporting de Braga, morreu aos 88 anos.

“O SC Braga manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de José Maria Azevedo, antigo jogador emblemático do clube entre as épocas 1955 a 1971 e vencedor da Taça de Portugal em 1966, endereçando à família e amigos as mais sentidas condolências”, refere o clube.

Na mesma nota, os bracarenses lembram que o lateral direito é ainda o jogador com mais jogos efetuados pelo Sporting de Braga, num total de 409 e o único que também ultrapassada a marca dos 400, numa carreira totalmente cumprida nos ‘arsenalistas’, entre 1955 e 1969.

As cerimónias fúnebres de José Maria Azevedo estão agendadas para terça-feira, a partir das 10h30, na Igreja de São Lázaro, em Braga.