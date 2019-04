Historiador Daniel Bastos promove livro em Paris

O autor e historiador português, Daniel Bastos, vai apresentar, no próximo dia 2 de maio, a sua nova obra “Gérald Bloncourt – Dias de Liberdade em Portugal”, em Paris.

O livro foi concebido a partir do espólio de Gérald Bloncourt, um dos grandes nomes da fotografia humanista recentemente falecido na capital francesa, e terá a sua apresentação marcada para as 18h30 no Consulado Geral de Portugal.

A apresentação da obra, que conta com uma tradução trilingue (português, francês e inglês) de Paulo Teixeira e prefácio do coronel Vasco Lourenço, presidente da Direção da Associação 25 de Abril, estará a cargo do livreiro e editor João Heitor.

Este novo livro leva Daniel Bastos a revelar uma parte pouco conhecida do espólio de Gérald Bloncourt, fotógrafo que imortalizou a emigração portuguesa em França nos anos 60 e 70, mas que foi também um espectador da explosão de liberdade que tomou conta do país após a Revolução de 25 de Abril de 1974.

Através de imagens inéditas, o investigador aborda factos históricos que medeiam a Revolução dos Cravos e a celebração do Dia do Trabalhador na capital portuguesa. Designadamente, a chegada do histórico líder comunista Álvaro Cunhal ao Aeroporto de Lisboa, a emoção do reencontro de presos políticos e exilados com as suas famílias, o carácter pacífico e libertador da Revolução de Abril, e as celebrações efusivas do 1.º de Maio de 1974, a maior manifestação popular da história portuguesa.

A publicação deste livro, que contou com a colaboração de Isabelle Repiton, viúva de Gérald Bloncourt, é enriquecida com memórias e testemunhos do fotojornalista franco-haitiano.

Segundo Vasco Lourenço, esta obra ilustrada pela lente humanista de Bloncourt, fotógrafo que em 2016 foi agraciado pelo Presidente República Portuguesa com a Ordem do Infante D. Henrique, constitui uma viagem ao “tempo dos sonhos cheios de esperança, da afirmação da cidadania, da construção de uma sociedade mais livre e mais justa, do fim e do regresso de uma guerra sem sentido com a ajuda ao nascimento de novos países independentes, onde a língua portuguesa continuou a ser o principal factor congregador”.

A apresentação do livro realiza-se simbolicamente 45 anos depois do regresso, a 2 de maio de 1974, de Bloncourt da capital portuguesa a Paris, após fotografar os primeiros dias de liberdade em Portugal.