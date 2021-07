História dos pastéis de Belém e a sua receita

Qualquer português, lusodescendente ou estrangeiro que tenta chegar aos calcanhares de um célebre Lusitano, conhece o bem-dito pastel de nata ou pastel de Belém.

É uma das melhores doçarias conventuais alguma vez criadas e importantes.

Apesar de serem comercializadas em todos os cafés e padarias de Caminha a Sagres, o segredo da receita original está bem guardado num cofre, cofre que está fechado num quarto com uma porta blindada, na Fábrica dos Pastéis de Belém.

Esta maravilha da gastronomia é tradicionalmente comida quente e polvilhada com canela e açúcar em pó, hábito que não se perdeu desde 1834, ano em que começaram a ser comercializadas.

John F. Kennedy uma vez disse que “quando escrita em chinês a palavra crise compõe-se de dois caracteres: um representa perigo e o outro representa oportunidade”, e foi por causa de uma crise que hoje todos degustamos os famosos pastéis de Belém.

Com a Revolução Liberal, em 1834 são mandados encerrar todos os mosteiros e conventos de Portugal, e todos os trabalhadores e membros do clero foram expulsos desses edifícios religiosos. Para sobreviver a essa crise, alguém do Mosteiro aproveita uma oportunidade e começa a vender ao publico os pastéis de Belém, numa loja que ficava perto da refinaria de cana de açúcar ao lado do Mosteiro dos Jerónimos.

A importância turística do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém na altura, atraía muitos visitantes que vinham de barco a vapor e que depressa se habituaram a saborear os deliciosos pastéis.

Em 1837, inicia-se uma exaustiva produção dos Pastéis de Belém, e a sua receita mantém se a mesma até aos dias de hoje.

A única verdadeira fábrica dos “Pastéis de Belém”, situada na Rua de Belém nº 84 a 92, em Lisboa, consegue através de uma criteriosa escolha de ingredientes, proporcionar hoje o paladar da antiga doçaria portuguesa.

Receita dos pastéis de nata (versão não original)

Ingredientes

massa folhada

0,5 L leite meio gordo

275 g de açúcar

35 g farinha s/fermento

sal q.b. (pitada)

margarina q.b. (1 noz)

5 gemas

1 ovo

Confeção

Untar forminhas de ferro com manteiga e forrar com a massa folhada. Colocar o leite ao lume com a noz de margarina, a seco misture a farinha com o açúcar e sal, quando o leite levantar fervura adicione a mistura mexendo energicamente, retire do lume deixe arrefecer um pouco, adicione o ovo e gemas, aromatize com baunilha ou limão.

Coser a 290º-300º cerca de 8 minutos.

Se encher demais, o recheio sai das formas.

Dévora Cortinhal