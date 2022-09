História da Embaixada de Portugal em Paris contada em livro

No dia 6 de outubro será apresentada a obra “Hôtel Levy – A Embaixada de Portugal em Paris”, um livro que estará disponível brevemente.

A apresentação do livro tem lugar no âmbito de uma conferência intitulada “História e património da Embaixada de Portugal em Paris” e que contará com a presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

Participam ainda na conferência Pierre Assouline, Alexandre Gady , Simon Ducros, Christophe Parant, François Gilles, Manuel Villaverde e Pyra Wise.

O evento enquadra-se nas iniciativas da Temporada Cruzada França-Portugal 2022 e decorrerá na Embaixada de Portugal em Paris, dia 6 de outubro, às 18 horas.