Hino das jornadas da juventude terá versão em mirandês

O hino oficial da Jornada Mundial da Juventude 2023 (JMJ2023) vai ter uma versão em língua mirandesa, que será apresentada no sábado na concatedral de Miranda do Douro, no distrito de Bragança.

A tradução da letra da música “Há Pressa no Ar”, hino da Jornada Lisboa 2023, foi traduzida por elementos da Associação da Língua Mirandesa e os arranjos musicais estiveram a cargo dos professores da Casa da Música Mirandesa, em colaboração com o município de Miranda do Douro.

“Esta letra foi muito bem traduzida, a métrica estava perfeita. Fizemos umas pequenas adaptações. Os ensaios foram feitos com um aluno e que vai cantar o solo deste hino”, explicou Paulo Meirinhos, da Casa da Música Mirandesa.

De acordo com o músico, trata-se de um texto um pouco complexo, mas a tradução está bem trabalhada.

“Musicalmente, também é um hino complexo, apesar de entrar bem no ouvido e também é melodicamente bonita”, vincou.

Segundo Paulo Meirinhos, esta música vai ser cantada num encontro de jovens que vai decorrer em Miranda do Douro

Agora, os responsáveis pela tradução esperam que os responsáveis pela organização das JMJ convidem os jovens mirandeses para cantar de forma oficial a versão em mirandês do hino da Jornadas da Juventude, de forma a juntar mais cantores “para o trabalho ficar mais completo”.

“Trata-se de um hino que é cantado por jovens de todo o mundo, sendo uma oportunidade de divulgar a língua mirandesa. O mirandês está assim, com todo o direito, no meio de outras línguas para as quais o hino foi traduzido”, disse Paulo Meirinhos.

A música será apresentada no sábado, durante a iniciativa “Scapa-te pra Miranda” (escapa-te para Miranda) que arranca esta sexta-feira na cidade de Miranda do Douro, onde os símbolos da JMJ (a Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora) estarão em peregrinação.

A apresentação do hino, que decorrerá após a missa agendada para as 16h00, contará com a presença do bispo Américo Aguiar, responsável pela organização da JMJ2023, e do Comité Organizador Local da JMJ, de acordo com a diocese de Bragança – Miranda.

O tema original “Há Pressa no Ar” tem letra de João Paulo Vaz, sacerdote, e música de Pedro Ferreira, professor e músico, ambos da diocese de Coimbra, no centro de Portugal. Os arranjos são do músico Carlos Garcia.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da JMJ, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto de 2023, prevendo-se a participação de centenas de milhares de jovens e do Papa Francisco, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.