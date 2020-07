“Hey babe”: Chloe continua apaixonada por ele

“Hey babe” é o novo tema de Chloe. Um R&B intimista, emotivo e delicado que vem reforçar o posicionamento da artista na música portuguesa. Single e teledisco já estão disponíveis nas plataformas digitais.

Gravado maioritariamente em português, com alguns dos versos chave da mensagem em inglês, este tema é uma conversa da artista com o seu próprio coração sobre memórias de um amor que nem sempre venceu.

Na cama, no carro, a passear… onde quer que esteja, Chloe vê e sente o parceiro por quem ainda se sente apaixonada e com o qual tem as melhores recordações.

Ainda que a relação tenha terminado, deixou um vazio no seu coração onde só a saudade tem lugar. O sentimento não desapareceu e, por isso, a artista esforça-se para dizer ao seu ex-companheiro o que importa: “ Telling you, you the one” pois, como a própria confessa: “só quero que voltes para mim”.

“Hey Babe” já está disponível no Youtube e nas plataformas digitais.