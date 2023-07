Herói português de Annecy já está em casa

Já está em casa o português que no início do mês de junho foi esfaqueado e baleado ao tentar parar um homem que atacou com uma arma branca várias crianças e adultos num parque infantil em Annecy, nos Alpes franceses.

No passado dia 8 de junho, um agressor esfaqueou quatro crianças e dois adultos num parque infantil em Annecy, no sudeste de França. Manuel da Ponte, português que estava no local, foi uma das vítimas da agressão, tendo sido esfaqueado e depois acidentalmente baleado pela polícia enquanto tentava impedir o atacante de fugir.

Natural de Vermoil, concelho de Pombal, Leiria, Manuel da Ponte já teve alta do hospital e encontra-se neste momento a recuperar na sua habitação em França, contou o presidente da Junta de Freguesia de Vermoil, Daniel Ferreira, em entrevista ao “Diário de Leiria”. Os ferimentos consistiram em perfurações no pulmão e nos intestinos, bem como ferimentos numa vértebra, esclareceu ao mesmo jornal.

Um elemento próximo dos membros da família de Manuel adiantou que o mesmo “está bem”, mas que ainda tem uma recuperação difícil pela frente.

Um comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros assegura que o acompanhamento da situação está a ser feito através do Consulado-Geral de Portugal em Lyon, junto das autoridades locais e do hospital. No mesmo comunicado, o governo português lamenta o incidente, manifestando toda a solidariedade às crianças e adultos feridos, bem como às suas famílias, agradecendo ao português de cerca de 70 anos o “ato de coragem e bravura”.