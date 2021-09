Herdade alentejana escondia menir da Idade do Bronze

Uma estátua-menir antropomórfica, que se julga ser da Idade do Bronze, foi descoberta recentemente numa herdade agrícola em Arronches, no distrito de Portalegre, e vai ser estudada por especialistas.

Num comunicado publicado na sua página na Internet, a Câmara de Arronches explica que a peça arqueológica foi encontrada no Monte do Rebôlo, pelos respetivos proprietários, que contactaram depois a autarquia.

O vestígio em pedra, “após uma primeira observação efetuada por um arqueólogo especializado no assunto”, deverá “ser da Idade do Bronze”, assinala o município.

Os proprietários do Monte do Rebôlo manifestaram interesse em doar o artefacto à autarquia, existindo da parte da câmara “todo o interesse” em colocar a peça em exposição num dos núcleos museológicos do concelho.

O município “está naturalmente satisfeito com mais esta descoberta efetuada na área do concelho, ciente de que trará ainda mais notoriedade a esta região e já encetou contactos com uma instituição de ensino superior, tendo em vista o estudo do objeto agora encontrado”, pode ler-se no comunicado.

Ao longo dos anos, têm sido descobertos neste concelho alentejano “valiosos artefactos com milhares de anos de existência”, lembra a câmara, evocando a descoberta de uma lápide votiva do século I antes de Cristo (a.C.), no Monte do Coelho.

Esta descoberta no Monte do Coelho juntou-se “ao património existente na freguesia de Esperança, com destaque para as pinturas rupestres visitáveis na Lapa dos Gaivões ou para os diversos povoados, grutas, igrejas, antas ou abrigos constantes naquele terreno, no qual foi encontrada pelo arqueólogo Henri Breuil a estela antropomórfica de Nossa Senhora de Esperança, em 1917”.