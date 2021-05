Em relação aos netos, a alegria em recebê-los, apenas é superada pela alegria de quando dizem que se querem ir embora para a casinha deles. Mas depois temos saudades e eles também possuem.

Ontem fomos com o puto Lima à Figueira da Foz almoçar e foi muito bom, é uma companhia muito presente e adora grandes aventuras. Ontem e depois de eu lhe ter contado uma das lendas e lhe relatar a história do que aconteceu a uma equipa de filmagens da TVI, sentiu os fantasmas que habitam na capela do Castelo de Montemor-o-Velho. Surtiu conforme o que eu tinha planeado.

Depois da experiência paranormal e chegados a casa, sentiu uma enorme fome e devorou de rajada um brigadeiro e dois pasteis de Tentúgal.

Depois fomos para a garagem onde fizemos uma brincadeira diabólica num veiculo de duas rodas e ele exclamou que “isto vai acabar mal”. Antes de ir para a casinha dele, ainda tentou convencer-me a oferecer-lhe a minha bicicleta.

Apenas lhe garanti que podia deixar-lhe em herança.