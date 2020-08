Henrique Castilho: há três anos a surpreender os dinamarqueses

Com apenas 27 anos, Henrique Castilho é o responsável máximo da cozinha do Atelier September, um restaurante-café vegetariano em Copenhaga, a capital da Dinamarca. O Atelier September é um espaço conceptual, focado unicamente em legumes e vegetais orgânicos e de produtores locais, que serve apenas pequeno-almoço e almoços, e que, apesar de bastante casual não descura a mentalidade de fine-dining.

O jovem chef, que nasceu e cresceu em Aveiro, despertou cedo para as artes gastronómicas. Na infância as primeiras experiências culinárias na cozinha da tia São foram tão “marcantes” que, aos 15 anos, já não tinha qualquer dúvida: a cozinha era a sua vocação. Henrique Castilho concluiu o ensino secundário em Organização de Eventos, na Escola Profissional de Aveiro, e, logo a seguir, ingressou na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra.

No decorrer do curso de Hotelaria, teve a oportunidade de viajar para o outro lado do mundo e fazer um estágio de três meses no Aux Beaux Arts, um restaurante dedicado à culinária tipicamente francesa, que integra o Hotel MGM, em Macau.

Regressado a Portugal, terminaria o curso e faria novo estágio, desta vez, no Alentejo Mármoris & Spa, um hotel de cinco estrelas, em Vila Viçosa. Foi neste restaurante que conheceu e trabalhou pela primeira vez com o chef Alexandre Silva, vencedor do concurso Top Chef, exibido pela RTP, em 2012, que, mais tarde, o convidaria a integrar a equipa do restaurante Bica do Sapato, em Lisboa. Pelo meio, Henrique teve ainda uma breve passagem pelo restaurante O Talho, do chef Kiko Martins, presença assídua em programas televisivos relacionados com culinária.

Depois de um ano no Bica do Sapato, Henrique Castilho decidiu rumar ao norte da europa, mais concretamente, às remotas ilhas Faroé. No KOKS, o único restaurante daquele arquipélago com uma estrela Michelin, Henrique acabaria por só trabalhar cerca de meio ano. É que, em Portugal, o chef Alexandre Silva estava prestes a abrir o LOCO – o seu primeiro restaurante em nome próprio – e queria Henrique para seu o braço direito. Enquanto sous chef de Alexandre Silva, Henrique ajudaria o LOCO a conquistar a primeira estrela Michelin ainda antes de o restaurante completar um ano de atividade.

A mais recente aventura do chef português teve início em janeiro de 2018 quando decidiu abraçar uma nova experiência internacional no Atelier September, um pequeno restaurante-café no coração de Copenhaga que se distingue pela sua simplicidade e elegância. Neste restaurante, Henrique experimenta uma cozinha marcada por sabores nórdicos, onde o respeito pelo produto e a apresentação dos pratos são fatores fundamentais. Trata-se de uma cozinha “bastante minimalista”, com pratos cheios de cor e em que a natureza é quem dita o que vai à mesa. “O Atelier September foca-se sempre nos melhores ingredientes da época”, explica.

Outro dos fatores que atraiu Henrique Castilho à capital dinamarquesa foi a “diversidade e qualidade dos seus restaurantes”. O mais famoso de todos será, provavelmente, o Noma, do chef René Redzepi, considerado por muitos o melhor restaurante do mundo, mas numa cidade com tão boa oferta, “o mais difícil é ter disponibilidade para ir a todos os restaurantes”, confessa Henrique Castilho.

Ao fim de quase três anos na Dinamarca, o regresso a Portugal “está para breve”. Todavia, quanto ao que o futuro lhe poderá reservar, Henrique não desvenda mais do que a convicção de que, por terras lusas, espera-o “um projeto novo, bastante interessante e diferenciador”.