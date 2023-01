Henrique Araújo muda-se para Inglaterra

O futebolista Henrique Araújo vai atuar nos ingleses do Watford, do segundo escalão, até ao final da temporada, na sequência de um empréstimo do Benfica que não inclui opção de compra.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Watford, de Inglaterra, para a cedência por empréstimo do atleta Henrique Araújo até ao final da corrente época desportiva de 2022/23”, indicaram os ‘encarnados’, na sua página online.

O atual líder da I Liga portuguesa acrescenta que “o contrato de cedência acertado com o clube inglês (Championship) não inclui cláusula de opção de compra”.

Na presente temporada, o ponta de lança, de 21 anos, contabiliza um total de dois golos em 14 encontros oficiais pela equipa principal das ‘águias’. Pelo conjunto secundário, soma quatro em seis partidas.

No Watford, atualmente no último lugar do pódio do Championship, Araújo vai ser colega de equipa do português João Ferreira.