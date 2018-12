Um helicóptero do INEM aterrou, sábado à noite, no campo de futebol do Cova da Piedade por falta de iluminação no heliporto do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O aparelho de emergência médica transportava uma doente crítica, de 72 anos, proveniente do Hospital de Évora, para o Garcia de Orta, em Almada.

