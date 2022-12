Helena Costa é a nova Chief Scout do Watford

A portuguesa Helena Costa foi esta semana anunciada como nova líder do departamento de observação do Watford, atual quarto classificado do segundo escalão de futebol inglês.

Depois de uma experiência de quase seis temporadas no Eintracht Frankfurt, da Alemanha, Helena Costa “transfere-se” agora para o Reino Unido para dar o seu cunho na política de contratações dos “hornets”.

Nesta posição, a portuguesa passa a ser a “número dois” da direção desportiva do clube inglês.