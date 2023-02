Héctor Bellerín muda-se de Barcelona para Alvalade

O lateral internacional espanhol Héctor Bellerín vai jogar no Sporting até final da temporada, proveniente do FC Barcelona, anunciaram os dois clubes, sem revelarem os contornos do negócio pelo futebolista.

“Héctor Bellerín, lateral-direito de 27 anos, é reforço da equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal. O novo leão assinou com o emblema de Alvalade até ao final da presente época”, refere o clube ‘leonino’, em comunicado divulgado no site oficial.

Da mesma forma, o FC Barcelona informou, através da página oficial na Internet, que os dois emblemas “chegaram a um entendimento para a tranferência” do lateral, ao qual manifestaram “gratidão pelo compromisso e dedicação”, desejando-lhe ainda “o melhor para o futuro”.

Bellerín, que completa 28 anos em março, regressou ao FC Barcelona no arranque desta época, após ter terminado contrato com o Arsenal, tendo assinado um vínculo de apenas um ano com os catalães, pelos quais atuou em sete partidas.

O lateral direito fez a formação no FC Barcelona, tendo rumado aos ‘gunners’ em 2011, com 16 anos, para integrar as camadas jovens do clube, estreando-se pela equipa principal em setembro de 2013, com 18 anos, sob o comando do francês Arsène Wenger.

O percurso de uma década no Arsenal, apenas interrompido por uma cedência de três meses ao Watford, saldou-se em 239 encontros e nove golos pelos londrinos, antes de ser emprestado ao Bétis, em 2021/22, a última temporada em que esteve ligado aos ingleses.

Pelo emblema de Sevilha, atuou em 31 partidas, 28 das quais como titular, ajudando os béticos a conquistar a Taça do Rei de Espanha.

Hector Bellerín, que soma quatro internacionalizações pela seleção espanhola, é o jogador escolhido para render o compatriota Pedro Porro nos ‘leões’, que está de saída para os ingleses do Tottenham.