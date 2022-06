Heathrow: sistema de gestão de bagagens volta a avariar

Um problema com o sistema de controlo de bagagens do aeroporto de Heathrow, no Reino Unido, levou ao acumular de centenas de malas de viagem no terminal 2.

Esta sexta-feira, a administração do aeroporto revelou que alguns dos passageiros que fizeram escala podem ter embarcado sem a bagagem.

Nas redes sociais começaram a surgir vários vídeos que mostram o cenário à chegada de um dos aeroportos mais movimentados do Reino Unido.

As perturbações no aeroporto surgem depois de semanas caóticas nos aeroportos britânicos. A falta de recursos humanos tem causado constrangimento às companhias aéreas, algumas delas obrigadas a cancelar voos.

A administração do aeroporto de Heathrow justificou o insólito com um problema no sistema de controlo de bagagens. Contudo, o problema tem sido recorrente. No início do ano e no final do ano passado, foram captadas imagens semelhantes às de hoje, onde se podem ver centenas de bagagens amontoadas.