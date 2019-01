“Heart of London”, um restaurante de cozinha chinesa no coração da capital luxemburguesa. O dono do estabelecimento é indiano, o chefe de cozinha, francês.

Hoje, segunda-feira, prato do dia, cozido à portuguesa. O empregado de mesa sugere um vinho italiano.

Uma dúzia de vezes percorrido o menu, depois hesitando entre picanha e moussaka, decidi finalmente comer paella.

Não sei que nome dar a esta açorda.

Só mesmo neste país.