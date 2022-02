Havia ou haviam?

O verbo “haver”, no sentido de existir, ocorrer ou tempo decorrido, nunca é conjugado no plural, conjugando-se apenas na terceira pessoa do singular.

✅ Havia muitas pessoas na manifestação.

❌ Haviam muitas pessoas na manifestação.

✅ Havia dois dias que não ia trabalhar.

❌ Haviam dois dias que não ia trabalhar.

✅ Houve inúmeros constrangimentos.

❌ Houveram inúmeros constrangimentos.

✅ Haverá mudanças.

❌ Haverão mudanças.

📎 Noutras situações, o verbo pode ser conjugado no plural.

(Auxiliar dos tempos compostos)

✔️ Eles haviam chegado ontem.

✔️ Hão de chegar amanhã.

Ás de Letras