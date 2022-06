Hat-trick português nas 24 Horas de Le Mans

Portugal teve um grande fim de semana numa das corridas mais prestigiosas do mundo, as 24 Horas de Le Mans.

As cores portuguesas estavam representadas a triplicar: através de António Félix da Costa, Henrique Chaves e a Algarve Pro Race, única equipa de bandeira portuguesa.

Nos LMP2 foi o Oreca da equipa JOTA, equipa de que faz parte António Félix da Costa, que conquistou a prova, apesar de ter perdido terreno durante o único período de Safety Car da corrida até agora. António Félix da Costa teve, à semelhança da corrida do ano passado, excelentes turnos de condução na fase inicial da corrida, deixando aos colegas de equipa a missão de permanecer no primeiro lugar. O piloto luso tinha afirmado que esperava que o carro #31 da WRT se juntasse ao #9 da Prema – o carro da WRT acabou por desistir depois de mais um acidente já nesta manhã – mas nunca estiveram a pressionar os líderes, mesmo após a perda de algum tempo durante o período de Safety Car. O carro venceu com mais de 2 minutos de vantagem para o Oreca da Prema.

Henrique Chaves, ao volante de um Aston Martin, conquistou Le Mans na classe de GTE-AM. Marco Sorensen, companheiro de equipa de Henrique Chaves no Aston Martin Vantage AMR #33 da TF Sport, conseguiu recuperar várias posições na fase inicial da prova francesa para a tripulação, entregando o carro ao piloto luso dentro do top 10. Na sua estreia em Le Mans, Chaves continuou o trabalho do colega de equipa e subiu mais algumas posições, até que durante a noite conseguiram chegar ao primeiro lugar entre os carros da sua classe e foram aumentando a vantagem para os adversários. Na manhã foram gerindo o andamento, mas sem terem qualquer adversário a provocar e a pressionar a liderança do #33, passando na meta pela última vez na corrida com mais de 1 minutos de vantagem para o Porsche #79 da Weathertech Racing.

Por fim, a Algarve Pro Racing venceu nos LMP2 Pro-Am, com uma equipa constituída por Steven Thomas, James Allen e Rene Binder, e subiram com a bandeira portuguesa ao pódio, mas o #47 terminou na 20ª posição dos LMP2, depois de um problema na volta inicial da corrida.

Filipe Albuquerque era o terceiro piloto português presente, mas um acidente nos primeiros instantes da corrida colocou o carro fora da corrida pelos lugares cimeiros, acabando por recuperar e obter um 11º lugar em LMP2.

Rui Andrade, piloto angolano com licença desportiva portuguesa, terminou no 17º posto juntamente com os companheiros de equipa do Oreca #41 da Realteam by WRT, passando por vários problemas nas 24 horas de prova.

A Toyota venceu na geral, conseguindo mesmo a dobradinha com dois Toyota Gazoo Racing.

