Hat-trick de Evanilson faz Porto avançar na Taça

O FC Porto, detentor do troféu, apurou-se esta terça-feira para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 4-0 na visita ao Estoril Praia.

Evanilson, com um ‘hat-trick’, aos 24, 31 (grande penalidade) e 56 minutos, e Galeno, aos 76, construíram a goleada dos ‘dragões’, vencedores das duas últimas edições da prova ‘rainha’ e que esta época contavam por derrotas os jogos com os estorilistas, uma no campeonato e outra na Taça da Liga.

Depois do triunfo do Sporting sobre o Tondela, também por 4-0, o FC Porto é a segunda equipa a garantir uma vaga na próxima fase da Taça de Portugal, cujos jogos dos oitavos de final prosseguem até quinta-feira.