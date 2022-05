Hannover recebe indústria portuguesa

Portugal participará naquela que é considerada a maior feira mundial da indústria. Hannover Messe é o nome do evento que decorre entre 30 de maio de 2 de junho na cidade alemã de Hannover, no Hannover Fairground.

“Portugal Makes Sense” é a marca detida pela Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), e ainda, o ponto de partida para a participação de Portugal na feira.

Portugal apresentar-se-á na Alemanha em quatro pavilhões, um pavilhão central, com 1300 metros quadrados, e três temáticos, com 200 metros quadrados cada.

“Peças e soluções de engenharia”, “soluções energéticas” e “ecossistemas digitais” serão o foco da exposição portuguesa, que se traduzem em ofertas nos setores dos equipamentos, da metalomecânica, da mobilidade, do automóvel, do aeronáutico, têxteis e plásticos técnicos, dos moldes, das tecnologias de produção e das energias renováveis. Estas são as “áreas onde Portugal e Alemanha têm revelado grande afinidade e um caminho promissor a percorrer com um crescente número de projetos em parceria visando o lançamento de novos produtos”, segundo a AICEP.

Segundo a mesma fonte, a Hannover Messe é a maior feira mundial da indústria. Anteriormente mobilizou 6.500 expositores e 215 mil visitantes dos quais 140 mil são decisores. De entre os visitantes, 66% estão envolvidos em decisões de investimento e 1/3 tem em mãos projetos de investimento estimados em 52 mil milhões de euros.

A participação de Portugal permitirá não só encontrar novos clientes, parceiros de negócio, descobrir novos mercados para os produtos e serviços nacionais, bem como identificar as tendências na indústria e novas ideias de negócios.

A feira tinha data marcada inicialmente para abril, tendo sido alterada posteriormente.

