Hana Sofia Lopes foi notícia na CNN por causa de uma mala extraviada

A atriz luso-luxemburguesa Hana Sofia Lopes ficou sem malas ao chegar a Nova Iorque. Passou praticamente uma semana sem recuperar a bagagem, mas foi um gesto solidário de uma canadiana que levou a sua viagem atribulado até à CNN.

Chegada a Nova Iorque sem bagagem, Hana Sofia Lopes ligava para a companhia aérea para saber se as suas malas tinham sido localizadas mas tia ficando cada vez mais frustrada porque não lhe davam notícias da bagagem. Sem roupa, sem sapatos, sem meias, a atriz lamentou-se à CNN, recordando que ficou penas com o seu saco.

Hana Sofia passou por Nova Iorque para encontrar um amigo, mas o seu destino final era o Canadá, onde se preparava para começar a produção de um filme e onde deveria participar num prestigiado evento, onde se encontraria com lendas do cinema e com o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel.

A atriz tinha cuidadosamente selecionado roupa que estava aparentemente perdida para sempre, Hana Sofia Lopes comprou um vestido de última hora em Nova Yorque e embarcou no voo para o Canadá.

Depois de desembarcar em Montreal, Hana Sofia foi ao balcão de informações da companhia aérea para apresentar pessoalmente uma reclamação pela perda da bagagem. Dirigiu-se a uma funcionária explicando “o que vou dizer não é nada pessoal. Na verdade, é apenas contra a sua empresa, contra a empresa para a qual você trabalha'”, contou Hana Sofia à CNN. Enquanto, a frustração de Hana Sofia manifestou-se na forma de lágrimas, ficando muito emocionada ao contar as suas desventuras.

Do outro lado do balcão estava Azalia Claudine Becerril Angulo, uma funcionária do aeroporto de 20 e poucos anos. Azalia ouviu a história e procurou o número de referência da bagagem perdida, mas não obteve boas notícias: a mala estava em Frankfurt, na Alemanha.

Ao ouvir isso, Hana Sofia Lopes desesperou e desabafou: “Estou aqui para fazer um filme e amanhã há uma recepção com o primeiro-ministro de Luxemburgo”, explicou. “Eu nem tenho maquilhagem, não tenho cremes para o rosto. Eu não tenho nada.”

Azalia tirou os olhos do computador e perguntou: “precisa de maquilhagem? Eu sou maquilhadora, e posso fazer a sua maquilhagem”. Azalia continuou, explicando que que o trabalho que fazia no aeroporto era temporário e que era maquilhadora profissional, oferecendo-se para maquilhar a luso-luxemburguesa gratuitamente.

No dia seguinte, Azalia chegou ao hotel de Hana Sofia e, começou a maquilhá-la. Hana Sofia afirma que “parecia que estava com uma velha amiga, o que é uma loucura, porque eu a conheci no dia anterior”. E, melhor ainda, a luso-luxemburguesa adorou o visual que Azalia lhe fez.

A única hesitação de Hana Sofia foi a insistência de Azalia em fazer o serviço gratuitamente. Mas Azalia estava decidida. “Maquilhagem para mim é uma arte, é mesmo uma paixão”, disse Azalia à CNN. “Não se trata de dinheiro. É só porque eu realmente gosto de fazer as pessoas sentirem-se bem e felizes”, afirmou.

Para acabar bem a história, naquele mesmo dia, Hana Sofia teve notícias da companhia aérea. A sua mala perdida já não estava em Frankfurt. Estava a caminho do seu hotel em Montreal.



