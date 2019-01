Hacker que expôs políticos alemães detido

Um homem de 20 anos foi detido por suspeitas de práticas de pirataria informática, que levaram à divulgação de centenas de informações pessoais de políticos e celebridades, na Alemanha.

O Departamento Federal de Polícia Criminal adiantou que o suspeito foi detido na sequência de buscas ao seu apartamento, no centro do Estado de Hesse. As autoridades não deram mais pormenores sobre o caso.

No sábado, o Governo alemão confirmou que vários dados pessoais de cerca de mil pessoas – de políticos, incluindo da chanceler Angela Merkel, a figuras públicas – foram publicados na Internet por hackers, com a exposição de moradas privadas, números de telemóvel, registos de conversas online e números de cartões de crédito.

