Hacker português preso em Londres pode ser condenado a 50 anos de prisão

Diogo Coelho, português de 23 anos, está detido no Reino Unido e a defesa está a tentar que regresse a Viseu, uma vez que os EUA pediram a sua extradição por ele ter vendido dados de gigantes empresas de telecomunicações norte-americanas e arrisca mais de 50 anos na prisão.

Hugo Alves, advogado da Alves da Cunha, sociedade que representa Diogo Santos Coelho, disse à CNN Portugal, que já foram feitos pedidos oficiais às autoridades nacionais para início do processo de extradição para Portugal, nomeadamente às entidades que têm capacidade de avançar com o processo: a Procuradoria-Geral da República (PGR), Procuradoria-Geral da República Regional do Porto e o DIAP de Braga. Mas segundo Hugo Alves não houve qualquer resposta.

“Mas as respostas que temos obtido são negativas”, revela Hugo Alves, que não entende como nada se faz perante a iminência de um jovem português ir parar a uma prisão norte-americana. “Não faz qualquer sentido o Diogo estar sujeito a um regime e a um sistema judicial que é altamente pesado. Desde janeiro de 2022, até aos dias de hoje, o estado português não fez absolutamente nada para tentar o regresso de um cidadão nacional”, acusa o advogado.

Diogo Santos Coelho, de 23 anos, é acusado dos crimes de conspiração, fraude no acesso a dispositivos e roubo de identidade agravado, por ser o principal suspeito de criar e administrar o RaidForums – uma plataforma onde os piratas informáticos colocavam à venda dados de várias empresas incluindo gigantes das telecomunicações norte americanas.

Diogo é natural de Viseu, mas estava a viver no Reino Unido quando foi alvo de um mandado de captura internacional pedido pelo EUA. O fórum que Diogo criou para publicitar informação arranjada nos ataques informáticos terá consigo 400 milhões de euros em dados roubados. À data do encerramento da plataforma, em 2022, tinha perto de 530 mil membros ativos.