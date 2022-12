António Costa diz: vão ser 4 anos, habituem-se. O que digo ao primeiro-ministro é que no CDS PP não nos habituámos. Não precisamos de um governo que há 9 meses se vai desmontando em peças, com ministros e secretários de Estado substituídos a uma média superior a 1 por mês, a par de muitos casos à razão quinzenal. Um governo que se comporta assim, enquanto as famílias e as empresas suportam impostos brutais e Portugal se afunda na lista dos países que menos crescem na UE, deixou de servir o interesse geral.O CDS PP foi o único partido que pediu a demissão da secretária de Estado do Tesouro. É agora o primeiro a apelar ao Presidente da República para que dissolva o Parlamento e convoque eleições antecipadas. O óbvio não carece de mais mais nenhumas explicações.