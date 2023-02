Há vagas para professores portugueses em França

O Instituto Camões abriu esta segunda-feira um procedimento concursal com vista ao preenchimento de diversos horários escolares nas regiões francesas de Grenoble, Dijon e Rouen.

De acordo com um documento a que o BOM DIA teve acesso, estão em causa três horários escolares, de 22 horas semanais cada, em turmas de 1.º e 2.º Ciclo.

As ofertas de trabalho contemplam remunerações ilíquidas na ordem dos 3.760,61 euros para profissionais com mais de 15 anos de serviço; 3.418,73 euros para “outros profissionalizados” e ainda 3.076,85 euros para profissionais não licenciados.

Os candidatos devem:

trabalho a que se candidatam; Estar devidamente habilitados para a docência de português e dominar a língua da área consular a que se candidatam (língua francesa);

Possuir formação comprovada por certificado, traduzido em português ou na língua francesa, passado por instituto de línguas que ateste de forma expressa a proficiência linguística correspondente ao nível B2 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (não é considerada suficiente a frequência do ensino secundário);

Não estar inibidos do exercício de funções públicas ou interditos para o exercício das funções a que se candidatam;

Ter 18 anos de idade completos;

Ser detentores de Número de Identificação Fiscal (NIF);

Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;

Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.

As candidaturas podem ser submetidas “no prazo máximo de cinco dias úteis a contar do primeiro dia útil seguinte ao da data de publicitação de abertura do presente procedimento, no site Camões, I.P.“.

Leia aqui todos os detalhes.