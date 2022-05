Há uma nova companhia aérea no Luxemburgo

Foi registada no dia 2 de maio e chama-se FlyLux Airlines. Segundo a revista Paperjam, a nova companhia aérea vai propor voos a bordo de Airbus A320neo ou A321neo, conhecidos por serem as aeronaves mais “verdes” do mundo.

A FlyLux Airlines foi criada para oferecer um novo conceito de companhia aérea, que respeita o meio ambiente, segundo a mesma fonte.

A FlyLux indica que estes Airbus serão capazes de reduzir o consumo de combustível em cerca de 20%, o ruído pela metade e as reduções de CO2 em 700 toneladas por ano.

A empresa anunciou ainda que vai oferecer serviços para “frete, eventos especiais e transporte de mercadorias”. Até agora, a única companhia aérea do Luxemburgo a oferecer voos de passageiros era a Luxair, que voa para 87 destinos.