Há uma nova basílica em Portugal. Já a visitou?

Nesta segunda-feira, dia 18 de julho, teve lugar a celebração solene da promulgação do título de Basílica Menor à Igreja Matriz de Torre de Moncorvo, na Unidade Pastoral de S. José, Arciprestado de Moncorvo.

O padre Sérgio Pera, pároco de Torre de Moncorvo, na diocese de Bragança-Miranda, disse que a nova Basílica menor “é “um templo sumptuoso” e que já atrai “muita curiosidade”.

“Este é um templo sumptuoso e importante para a diocese pelo facto de ser onde afluem muitos fiéis, importante pela sua própria liturgia e ação pastoral; as pessoas estão muito felizes pelo acontecimento e tem despertado a curiosidade de muitos que têm visitado Torre de Moncorvo”, afirma o sacerdote.

Para o padre Sérgio Pera esta distinção reconhece o “esforço de muitas pessoas e instituições” mas acredita que a próxima fase é “uma missão”.

O pároco adianta ainda que esta distinção “traz um conjunto de graças, as indulgências, que podem ser dadas” de forma fácil mas “importante na vida dos fiéis”.

Olhando a importância do templo para esta distinção o padre Sérgio Pera recorda a “construção da Igreja no intuito do desmembramento da diocese de Braga”, como zona muito longe da sede, e a “necessidade de criar uma nova diocese”.

“O templo tem vários altares, nomeadamente o altar do Sagrado Coração de Jesus bastante reformulado, pensa-se que tenha vindo do antigo convento de São Francisco que existiu outrora, depois também as pinturas murais que há pouco tempo foram restauradas”, salienta.

O padre Sérgio Pera destaca ainda a “beleza encantadora da capela do Santíssimo Sacramento a apontar à Eucaristia”.

“Este é um dos aspetos que a Santa Sé nos propõe, a valorização dos sacramentos, e por isso a nossa Igreja em si mesma valoriza o sacramento da Eucaristia, a apresentação mas também pela forma como os fieis procuram vivê-la de forma ativa, consciente e plena”, descreve.