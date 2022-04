Há um português no Coachella, um grande festival americano

O produtor de música Holly e vai atuar no festival Coachella, na Califórnia. Miguel Oliveira vem das Caldas da Rainha e vai atuar no palco de música eletrónica.

Pela segunda vez na sua carreira, Holly vai atuar num dos maiores festivais de música do mundo. Depois da edição de 2019, esta é agora a segunda oportunidade que o músico português tem de atuar na costa oeste dos Estados Unidos.

Miguel Oliveira, nome verdadeiro do artista, destacou-se também este ano por ter produzido uma música que apareceu no filme recente do “Batman”, o tema HOT 44.

O DJ e produtor das Caldas da Rainha, a residir entre Portugal e os Estados Unidos, tem sido bem-sucedido fora de Portugal com atuações um pouco por todo o mundo, como noticiou a CNN Portugal.

A atuação de Holly é já esta sexta-feira, no mesmo dia em que Harry Styles sobe ao palco principal do festival.

