Há um português entre os jogadores mais valiosos a “custo zero”

Ao lado de nomes sonantes como Isco está um português. Xeca atuou na última época ao serviço do Lille, mas ainda não tem clube para a próxima época.

A plataforma transfermarkt anunciou esta quinta-feira uma tabela com os nomes mais valiosos ainda sem clube. Entre jogadores que já atuaram no Real Madrid, no PSG ou no Manchester City está o português que jogou no Braga.

Xeca fez a formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, com uma passagem pelo Valencia. Atuou a partir de 2016 no clube minhoto, chegando a ser emprestado e vendido ao Lille.

Esteve no clube francês desde 2017, embora tenha estado emprestado ao Dijon uma época. Terminou agora o vínculo com o Lille, com um valor de mercado de nove milhões de euros.

Xeca está no sétimo lugar na lista de jogadores livres mais valiosos. Belotti, avançado italiano de 28 anos lidera a tabela, com o valor de mercado de 20 milhões de euros. A ele somam-se Januzaj, que atuou no Manchester United; Denayer, atleta ex-Lyon e ex-Manchester City, ou Aurier, vencedor da Ligue 1.

No último lugar do top 10 está Isco, que atuou no Real Madrid e leva no currículo cinco Ligas dos Campeões. O jogador está avaliado em sete milhões e meio de euros.