Há um português nos dez jogadores mais valiosos da atualidade

O CIES apresentou este mês os dez jogadores mais valiosos da atualidade. Entre nomes como Haaland ou Phil Foden, o observatório nomeou também um português e um ex-Porto.

Rúben Dias aparece no top 10 dos jogadores mais valiosos da atualidade. O português de 25 anos atua pelo Manchester City e apresenta um valor de 109,6 milhões de euros.

Estes são os melhores Dias do futebol. Para além de Rúben, ex-Benfica; está também Luis, ex-Porto. O central aparece em nono lugar, imediatamente atrás de Luis Díaz. O extremo foi esta época transferido para Liverpool e apresenta-se na estatística com um valor de 110 milhões de euros.

O primeiro lugar está garantido por Kylian Mbappé. Com um valor de 205,6 milhões de euros, está com mais de 20 milhões de euros de diferença do segundo lugar, Vinícius Júnior, do Real Madrid.

A tabela conta ainda com um jogador do Dortmund, Jude Bellingham; e três jogadores do Barcelona, Pedri, De Jong e Ferran Torres.

