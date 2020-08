Há um país que já testou praticamente toda a população

Com mais de 604 mil testes efetuados para despistar a covid-19 no país, o Luxemburgo é o Estado-Membro da União Europeia que mais testes efetua.

No início desta semana, o Ministério da Saúde do grão-ducado anunciou que já efetuou mais de 604 mil testes desde fevereiro. Recorde-se que o primeiro caso de covid-19 no Luxemburgo foi identificado do último dia desse mês.

Não se pode contudo afirmar que o Luxemburgo tenha testado toda a sua população pois mais de cem mil testes foram efetuados as fronteiriços – provenientes de França, Bélgica ou Alemanha – que trabalham no Luxemburgo.

Recorde-se que o Luxemburgo contava no início de 2020, 626 mil habitantes. As autoridades calculam que mais de 120 mil serão portugueses e ou lusodescendentes.