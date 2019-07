Há um novo partido e chama-se RIR

O ex-dirigente do MPT Roberto Vieira é o cabeça de lista do partido RIR (Reagir, Incluir e Reciclar) às legislativas regionais na Madeira de 22 de setembro.

Numa ação de apresentação dos candidatos do RIR – às eleições legislativas nacionais de 6 de outubro o partido candidata Fernando Góis, também um ex-dirigente do MPT – Roberto Vieira salientou que o objetivo é eleger deputados ao parlamento madeirense “para fazer diferente e melhor”.

A apresentação das candidaturas aconteceu no Bairro da Ribeira Grande, em Santo António, abandonado, segundo Roberto Vieira, pelo Governo Regional do PSD e pelo candidato do PS à presidência do Governo Regional, Paulo Cafôfo, quando era presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Os candidatos do RIR são ex-dirigentes e militantes do MPT e concorrem por aquela força política na qualidade de independentes.