Há um novo diretor num clube belga, e é português

Carlos Freitas assumiu a direção desportiva do RFC Seraing. Estará na principal liga belga a partir da próxima época.

O RFC Seraing foi recentemente promovido à principal liga belga, e levam um português com eles. Será o próximo clube de uma longa lista onde Carlos Freitas trabalhou.

Para além de três clubes grandes em Portugal – Sporting, Braga e Vitória de Guimarães – Carlos Freitas terá agora um desafio no quarto país estrangeiro do seu currículo. Trabalhou em França no Metz, em Itália na Fiorentina, e na Grécia no Panathinaikos.

O clube já veio a público felicitar a chegada do novo diretor desportivo. Trabalhará com outro português, que é também de França. Manuel Nogueira é técnico da equipa do RFC Seraing.

